Juíza manda prefeitura exonerar chefe de gabinete do prefeito

A Justiça de Americana decidiu pela exoneração de Franco Ravera Sardelli, chefe de gabinete e filho do prefeito Chico Sardelli. A decisão é da juíza Roberta Virginio dos Santos, da 4ª Vara Cívil de Americana.

A exoneração atende a um pedido do promotor de Justiça, Sérgio Claro Buonamici, que se baseia em uma decisão de 2007 em que proíbe o município de fazer contratações de parentes em linha reta ou colateral, cônjuges ou parentes de até terceiro grau de ocupantes de cargos políticos da cidade. sob multa diária de mil reais.

Franco é empresário e advogado formado pela PUC-Campinas em 2016,

com experiência em gestão e administração no setor privado. Ele foi coordenador da campanha do prefeito e ocupada o cargo desde janeiro, quando o pai tomou posse.

Procurada pelo Portal, a prefeitura de Americana informou que ainda não foi notificada da decisão e que vai tomar as medidas cabíveis quando for.