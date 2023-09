Juninho Dias pede informações sobre ações voltadas às pessoas com esclerose múltipla

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as ações e políticas voltadas para pessoas com esclerose múltipla no município.

No documento, o parlamentar menciona a lei municipal nº 4.932/2019, que instituiu a semana do dia 30 de agosto para realização de ações de conscientização sobre a doença. Entre as ações, está prevista a promoção de palestras informativas em conjunto com associações de moradores, sindicatos, escolas e outros segmentos da sociedade civil.

“Apesar de se tratar de uma doença rara, é necessário entender o que vem sendo aplicado no município para resguardar as pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla. O desconhecimento da doença deve ser combatido, sendo levada informação sobre os tratamentos que garantam a melhora na qualidade de vida de quem a tem”, aponta Juninho.

No requerimento, o autor questiona se há algum benefício específico ofertado pelo município às pessoas com esclerose múltipla e quais são os tratamentos e locais para atendimento de pacientes.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária da terça-feira, dia 5, e será encaminhado à prefeitura para resposta.