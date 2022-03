Juninho pede linha de ônibus entre Praia Azul e Mathiesen pela SP-304

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias(MDB), protocolou uma indicação à prefeitura de Americana solicitando uma linha que liga as regiões da Praia Azul ao Vila Mathiesen através da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

De acordo com o vereador, a documento foi protocolado após reclamações de trabalhadores do polo industrial próximo à Av. Nossa Senhora de Fátima.

“Tenho recebido diversos pedidos e reclamações de pessoas que encontraram dificuldade principalmente de chegar até o Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima e em todo aquele polo de empresas que vai até a região do bairro Guaicurus”, afirmou Juninho.

“Muitos moradores que residem nessas duas regiões acabam desistindo do posto de trabalho pelo custo alto e gastos com aplicativos de carona, que chegam a ficar com 40% da renda média desses trabalhadores, por isso a importância de estudos para que seja viabilizado novo trajeto do transporte público”, completa o vereador.