Laboratório do HM recebe novo equipamento e automatiza análises

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM) começou a operar nesta terça-feira (9) um novo equipamento em seu laboratório de análises. Trata-se do aparelho Vitek 2 Compact, que realiza as análises das culturas microbiológicas de forma automatizada, o que permite rápida identificação do germe causador da infecção.

A nova tecnologia vai diminuir o tempo de resultado do exame e direcionar melhor o espectro dos antibióticos a serem utilizados. Com isso haverá evolução no tratamento e maior agilidade na alta do paciente.

Nesta terça-feira (9), funcionários do laboratório receberam capacitação da empresa fornecedora do equipamento, a CQC tecnologia em sistema diagnóstico, cuja capacitação foi proferida pela assessora científica, Ione Caselato Oliveira.

De acordo com o HM, o novo instrumento vai possibilitar também que o protocolo de sepse seja executado de maneira mais efetiva, melhorando o diagnóstico das infecções.

O novo aparelho foi adquirido por meio de recursos do Ministério da Saúde, oriundos de uma emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris, no valor de R$ 5 milhões.

Por enquanto ele vai atender às demandas internas do HM e da UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar), devido ao perfil microbiológico dos pacientes dessas unidades.