Ladrão é preso após roubar farmácia na Av. Nossa Senhora de Fátima

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira(28), após realizar um roubo em uma farmácia na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana.

De acordo com o registro policial, o bandido foi localizado em uma praça no bairro Vila Israel após realizar o roubo na Farmácia Droga Raia. Funcionários do local acionaram a Polícia Militar através do COPOM.

Ao localizarem o homem com as características descritas, foi encontrado com ele R$ 40. Ele já tinha sido detido por outros 6 roubos, mas foi liberado.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária de Americana, onde, após os tramites legais permaneceu preso a disposição da Justiça.