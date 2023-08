Larissa Manoela: De ‘Carrossel’ no SBT a protagonista na Globo; relembre a carreira da atriz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Larissa Manoela está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais neste fim de semana após as polêmicas envolvendo a gestão de sua carreira por parte dos pais. Atualmente, a atriz de 22 anos assumiu o controle de sua carreira, que começou quando ela tinha apenas seis.

Larissa ganhou destaque na mídia aos 11 anos, com sua personagem Maria Joaquina, na novela Carrossel, do SBT. Na mesma emissora, a artista deu vida as gêmeas Isabela e Manuela em Cúmplices de um Resgate e seguiu interpretando duas irmãs na Globo, em 2022.

Na novela Além da Ilusão, ela fez Elisa e Isadora. Antes disso, ela também já havia contracenado com Selton Mello em um filme que disputou a indicação de melhor filme estrangeiro ao Oscar em 2013, mas ficou de fora dos finalistas. Veja a trajetória da atriz:

Relembre a carreira de Larissa Manoela

Larissa começou a atuar em 2006, na série Mothern, do canal GNT e, no mesmo ano, foi selecionada para estrelar Gretl, na peça teatral A Noviça Rebelde.

Em 2010, ela esteve na série Dalva e Herivelto, interpretando a cantora quando criança. No mesmo ano, ela dublou a personagem Narizinho na série infantil Sítio do Picapau Amarelo.

Foi no ano seguinte que ela esteve no elenco do filme O Palhaço, interpretando Guilhermina. O longa dirigido e protagonizado por Selton Mello foi o indicado do Brasil na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar, em 2013, mas ficou de fora da lista de finalistas.

Em 2012 ela estrelou Maria Joaquina, em Carrossel, personagem pela qual se tornou nacionalmente conhecida. Com o sucesso, ela começou a investir na carreira musical.

Larissa lançou seu primeiro álbum, Com Você, em 2014 e, no mesmo ano, ela se dedicou a turnê Larissa Manoela com Você, que passou por todo Brasil. Foi nesse momento que ela foi confirmada no remake de Cúmplices de um Resgate, no SBT.

Seu contrato com a emissora foi renovado por dois anos e, além da carreira musical, ela lançou dois livros. O Diário de Larissa Manoela, em 2016, e O Mundo de Larissa Manoela, em 2017.

Então, a atriz voltou a atuar como Mirela, no remake de As Aventuras de Poliana e, em 2018, assinou um contrato de três anos com a Netflix. Sua saída do SBT foi em 2019.

2020 foi o ano em que Larissa Manoela assinou com a TV Globo e foi a primeira artista a conseguir romper o contrato de exclusividade da emissora, o que lhe permitiu seguir com a Netflix. Nesse ano, ela estreou o filme Modo Avião no streaming

Em 2021, ela seguiu na plataforma, nos longas Diários de Intercâmbio e Lulli. A novela Além da Ilusão foi ao ar em 2022. Neste ano, ela rompeu o contrato de exclusividade com a Globo e trabalhará na emissora por obra.