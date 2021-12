Lojas Kacyumara recebe o Papai Noel para fotos com as crianças

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Lojas Kacyumara recebe, a partir desta sexta-feira(10), o Papai Noel para tirar fotos com as crianças e receber as cartinhas com os pedidos para o Natal. A atração estará disponível na loja matriz, que fica na Avenida Afonso Pansan, 635, em Americana.

Além de registrar a foto com o bom velhinho, os papais poderão aproveitar para garantir os presentes de natal na loja que estará aberta em horário especial durante o mês de dezembro.

O personagem estará disponível nos dias e horários conforme a programação abaixo:

10 de dezembro – 17h às 19h

11 de dezembro – 11h às 13h

12 de dezembro – 11 às 13h

18 de dezembro – 11h às 13h

19 de dezembro – 12h às 14h