Luiz da Rodaben participa de reunião pela reabertura das igrejas

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Luiz da Rodaben participou de uma reunião com pastores da COPAME (Conselho de Pastores de Americana) e igrejas Batistas para intermediar a inclusão dos templos entre os serviços essenciais durante a pandemia.

“Estou intermediando junto ao executivo para que seja encaminhado a secretaria de desenvolvimento do estado, a solicitação de inclusão no cronograma de reabertura das atividades”, disse Rodaben.

No documento assinado pelo Pastor Pedro Câmara, as igrejas pedem para que seja feita a inclusão no Plano São Paulo com regras como a redução da capacidade dos templos, higienização e ingresso apenas com máscara.

“Entendo que seja essencial que a administração pública inclua as instituições religiosas no cronograma de forma regulamentada e correta. Para tanto protocolamos junto ao executivo, requerimentos, abaixo-assinado e proposta de como seria a forma adequada de retorno às atividades”, afirmou.