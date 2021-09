Maligno estreia nos cinemas; confira a programação da Multiplex

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Entre as estreias desta semana do cinema Multiplex do Villa Multimall(antigo Vic Center), em Santa Bárbara d’Oeste, está o longa Maligno.

Em Maligno, Madison (Annabelle Wallis) passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.

Veja o trailer:

Confira a programação de 9 a 15 de setembro.