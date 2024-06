Maria Giovana expõe trabalhadora de forma desnecessária em postagem no Instagram

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde desta quarta-feira (12), a pré-candidata a prefeita Maria Giovana (PDT) publicou um vídeo em seu perfil do Instagram que gerou controvérsia. No vídeo, Maria aparece conversando com uma funcionária da Estapar, empresa responsável pela administração da área azul da cidade.

Na legenda do vídeo, Maria sugere que os usuários façam “declarações” para a empresa, gerando exposição de forma negatica da trabalhadora. A instalação do sistema de área azul ocorreu quando Maria ainda ocupava o cargo de vereadora. O Portal de Americana optou por borrar o rosto da funcionária.

Apesar de frequentemente se apresentar como defensora das mulheres e das empreendedoras femininas, a atitude de Maria foi vista como contraditória por alguns observadores, devido à exposição desnecessária da funcionária.

Após receber comentários negativos, a esquerdista optou por apagar a postagem.