Meche vai a São Paulo em busca de escolas cívico-militares em Americana

O vereador Marschelo Meche (PL) reuniu-se com o deputado estadual Tenente Coimbra (PL), na Assembleia Legislativa de São Paulo, para discutir a implantação do projeto de escolas cívico-militares em Americana.

De acordo com o parlamentar, Americana foi inscrita no projeto nacional pela secretaria municipal de Educação, após aprovação da lei municipal nº 6594/2022, e aceita pelo Ministério da Educação. Contudo, o programa foi descontinuado pelo governo federal. Marschelo solicitou apoio ao deputado, membro da Comissão de Educação e Cultura da Alesp, que tem intermediado junto ao governo do estado a implantação do programa numa nova versão, através de secretaria estadual de Educação.

“Nós viemos até a Assembleia porque é de interesse da nossa comunidade a oferta do programa de escola cívico-militar em Americana, mesmo que a inscrição seja de escola da rede estadual. O importante é que tenhamos essa opção, que já se mostrou eficiente na promoção de uma educação que alia qualidade na aprendizagem, disciplina e formação de valores cívicos. O deputado Coimbra nos disse que Americana poderá receber o programa ainda em 2024”, explicou Meche.

Ainda na ocasião, o vereador apresentou ao deputado demandas da cidade na área de saúde e infraestrutura para aporte de recursos através de emendas parlamentares.