Mega Saldão nas Lojas Kacyumara: Mais de 100 mil peças com descontos de até 50% durante o mês de Agosto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As Lojas Kacyumara estão lançando uma promoção especial neste mês de Agosto. Do dia 1º ao dia 31, o Mega Saldão oferece até 50% de desconto em produtos selecionados. Essa é a oportunidade perfeita para renovar seu lar com itens de alta qualidade e preços incríveis.

A promoção abrange diversos setores, garantindo que todos encontrem algo que desejam. De roupas de cama e banho a utilidades domésticas e moda, a variedade de itens em promoção é imensa. E o melhor: O Mega Saldão é válido tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce da marca, proporcionando conveniência e facilidade para todos os clientes.

Todas as lojas oferecem ambiente climatizado e parcelamento das compras em até 10x sem juros nos cartões.

Não perca essa chance única de adquirir produtos das Lojas Kacyumara com descontos incríveis. Visite uma das unidades ou acesse o site www.lojaskacyumara.com.br para aproveitar o Mega Saldão e renovar sua casa com muito estilo e economia.

Confira o endereço da loja mais próxima para realizar suas compras:

Americana:

Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini (Aberta até as 20h).

Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro.

Carioba: Rua Carioba, 33, Centro.

Piracicaba:

Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas.

Avenida Dona Lídia, 618, Vila Rezende.

Araras: Rua Marechal Deodoro, 832, Centro.

Limeira: Rua Tiradentes, 969, Centro.

Santa Bárbara d’Oeste: Rua Graça Martins, 4, Centro.

Indaiatuba: Rua 15 de Novembro, 915, Centro.

Rio Claro: Rua 14, 168, Bairro Estádio.

Sorocaba: Avenida Antônio Carlos Comitre, 1240, Parque Campolim.

Jundiaí: Avenida 09 de Julho, 2620, Anhangabaú.

Acompanhe as Lojas Kacyumara para não perder nenhuma promoção!

Instagram: @lojaskacyumara

Facebook: fb.com/lojaskacyumara