Mês das crianças: 300 alunos dos projetos Camisa 1 têm sábado especial, em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um sábado especial para 300 alunos dos projetos da Organização Camisa 1, através da Escola de Goleiros e Camisa 1 Futebol, as crianças tiveram uma manhã cheia de diversão e brincadeiras. O evento, patrocinado pela Sicred Dexis e organizado pela Camisa 1, ofereceu gratuitamente cachorro quente, algodão doce, pipoca, refrigerante, sacolinha surpresa para os participantes.

Nas brincadeiras, a alegria tomou conta da garotada. Além das brincadeiras como futebol de sabão, pula-pula e futebol de campo, o dia contou também com brincadeiras tradicionais dos anos 80 e 90 como a corrida do limão, corrida de saco e acerte o alvo. Muitos nunca tinham visto disputas como essas.

Murilo Margutti, 8 anos, aluno da escola de goleiro, garantiu que o futebol de sabão foi disputado. “Eu adorei o futebol de sabão, só tinha carrinho, rasteira, me diverti bastante, pode ter mais 900 vezes”, disse.

“Mais uma vez conseguimos ser relevantes na sociedade e poder através do cooperativismo, do voluntariado, fazer um evento de muita importância e relevância para a comunidade e para as crianças da Escola de Goleiros”, comentou a gerente de atendimento e operações, Ana Paula Aguiar.

Para Vander Batistella, idealizador dos projetos, o dia foi mais um sonho realizado. “Ficamos felizes em poder oferecer um dia como este em parceria com a Sicred. Após dois anos de reclusão, poder reunião 300 crianças com brincadeiras, longe do celular, com brincadeiras saudáveis, foi uma experiência sensacional”, disse.