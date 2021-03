------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse em nota oficial divulgada na tarde desta segunda-feira(29), que deixará o cargo.

O General do Exército era um dos principais aliados do presidente e pertencia a ala ideológica do governo.

A exoneração ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. No comunicado divulgado para a imprensa o militar disse que deixa o cargo com “a certeza de missão cumprida”.