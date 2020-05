Morre o jornalista Gilberto Dimenstein do Catraca Livre

Morreu na manhã desta sexta-feira(29), em São Paulo, o jornalista, colunista e escritor Gilberto Dimenstein, 63 anos. Ele lutava contra um câncer no pâncreas, descoberto no início do ano passado.

Dimensteins fundou o site Catraca Livre. Formado pela Faculdade Cásper Líbero, o jornalista foi colunista da Folha de São Paulo e editor da sucursal da Brasília.

Também atuou na CBN, Correio Braziliense, Última Hora, Veja, e Jornal do Brasil.