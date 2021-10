Motociclista morre após atropelar vaca na Rodovia Luiz de Queiroz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um motociclista, de 25 anos, morreu na noite desta terça-feira(5), após atropelar uma vaca na Rodovia Luiz de Queiroz, no trecho de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o registro da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 20h40. Felipe Henrique Soares conduzia uma moto Honda CG 125, com uma mulher na garupa, quando no quilômetro 146, no sentido Piracicaba, onde morava, quando atropelou o bovino que estava na rodovia.

O socorro foi acionado e a equipe médica constatou o óbito do condutor. Já a passageira foi socorrida a Santa Casa de Limeira em estado grave.

A perícia foi acionada e elaborou o laudo do acidente, sendo o caso registrado no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste.

O corpo de felipe será velado nesta quinta-feira(7), das 7h30 às 10h30, no Cemitério da Saudade, em Piracicaba.