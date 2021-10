Motociclista morre após atropelar vaca na Rodovia Luiz de Queiroza

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um motociclista morreu na noite desta terça-feira(5), após atropelar uma vaca na Rodovia Luiz de Queiroz, no trecho de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o registro da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 20h40. O homem conduzia uma moto Honda CG 125, com uma mulher na garupa, quando no quilômetro 146, no sentido Piracicaba, atropelou o bovino que estava na rodovia.

O socorro foi acionado e a equipe médica constatou o óbito do condutor. Já a passageira foi socorrida a Santa Casa de Limeira em estado grave.

A perícia foi acionada e elaborou o laudo do acidente, sendo o caso registrado no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste.