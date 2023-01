Motorista dorme ao volante e carro fica pendurado em córrego

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um motorista dormiu ao volante e perdeu o controle do carro da madrugada desta segunda-feira(16), no cruzamento da Rua Rafael Vitta e a Avenida São Jerônimo.

De acordo com a Guarda Municipal, uma denúncia por telefone indicava que um veículo Corsa teria caído dentro do córrego.

Pelo local, os guardas constataram que o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu com o poste de sinalização de trânsito e com a mureta de proteção, vindo o veículo a ficar pendurado.

Em contato com a GAMA, o motorista afirmou que dormiu ao volante e não sofreu qualquer ferimento. O motorista e o carro foram dispensados sem a realização de perícia.