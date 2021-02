Motorista usa ambulância de Americana para carregar carvão e capota o veículo em Limeira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma ambulância da secretaria de Saúde de Americana ficou destruida apos um capotamento na noite desta quinta-feira(11), no município de limeira. Ela estava carregada com mais de 100 sacos de carvão. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o veículo tinha sido usado para levar um paciente até a cidade e deveria retornar para a Americana em seguida.

O motorista de 59 anos ficou ferido após capotar a ambulância no quilômetro 143 da Rodovia dos Bandeirantes. As informações preliminares dão conta de que um dos pneus estourou e ele perdeu o controle.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em nota, a Secretaria de Saúde disse que lamenta e repudia veementemente o ocorrido e informou que já está tomando todas as medidas necessárias, como abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos envolvendo o transporte inadequado com a viatura e determinar as penalidades cabíveis.

“O motorista envolvido nesse episódio será imediatamente afastado de suas funções, até que seja concluído o referido processo. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a efetividade na prestação dos serviços públicos adequados e em consonância com os princípios norteadores da Administração Pública, e desde já nos colocamos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento”, disse a prefeitura em nota.