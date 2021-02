Mulher morre atropelada após marido parar carro para ajudar acidente na Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas em dois acidentes seguidos na Rodovia Anhanguera, na noite deste domingo(15), em Sumaré.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, um veículo uno seguia pela via no sentido interior, quando próximo ao quilômetro 110 o motorista perdeu controle e capotou.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O motorista de um outro carro que vinha logo atrás parou no canteiro central da via para ajudar. Logo em seguida, sua esposa, que estava no banco do passageiro também desceu e foi atropelada por um terceiro carro que trafegava pela rodovia.

A equipe de resgate da CCR/Autoban foi acionada, mas a mulher, ainda não identificada não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras três vítimas do primeiro acidente foram socorridas para unidades de saúde de Sumaré.