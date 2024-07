Mulher morre atropelada na SP-304 em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao bairro Cidade Jardim, em Americana, uma mulher de cerca de 50 anos morreu após ser atropelada ao tentar atravessar a faixa de rolamento. Ela estava sem documentos no momento do acidente.

A Polícia Rodoviária informou que suas equipes foram chamadas para atender um acidente de trânsito com vítima fatal. No local, foi constatado que um casal estava transitando pela primeira faixa de rolamento com uma motocicleta CG TITAN 150 FAN quando a mulher entrou repentinamente na via, impossibilitando a frenagem ou desvio. Além de ser atingida pela motocicleta, a pedestre foi atropelada por mais dois veículos.

O atropelamento ocorreu a apenas 100 metros de uma passarela de pedestres.

O condutor e a passageira da motocicleta foram levados pelo Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital São Lucas, em Americana. No hospital, a condutora da motocicleta foi identificada e sofreu apenas escoriações. Um teste de etilômetro foi realizado e não constatou a presença de álcool.