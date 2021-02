Mutirão dos 100 Dias de Limpeza já recolheu 60 toneladas de materiais inservíveis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Esta semana foram recolhidos 10.180 quilos de materiais inservíveis, como móveis, restos de poda, entulho, entre outros, foram recolhidos das vias e áreas públicas com o trabalho realizado pelo “Mutirão dos 100 Dias de Limpeza”. Ao todo, já foram recolhidas quase 60 toneladas de materiais desde que começou a força-tarefa de limpeza, em 18 de janeiro. A ação de limpeza foi uma prioridade estabelecida pelo prefeito, Chico Sardelli, no início do mandato.

O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, enalteceu o empenho e a dedicação das equipes que estão à frente do “Mutirão dos 100 Dias de Limpeza” e a parceria entre as secretarias municipais, que tem permitido o andamento do projeto. “Os serviços do mutirão são constantes e necessários em praticamente todos os bairros de Americana, portanto, os servidores estão fazendo um grande trabalho e atendendo inúmeros pedidos da população. Vamos seguir em frente e dar sequência à ação, junto da Secretaria de Obras”, disse.

As equipes da Unidade de Praças e Jardins, administrada pela Secretaria de Meio Ambiente, estiveram nesta sexta-feira (19) nos seguintes locais: Avenida Cillos, Vila Biasi, Morada do Sol, Jardim Girassol, Vila Amorim, Vila Dainese, Catarina Zanaga, Jardim Santana, Antônio Zanaga, Jardim América, Praia Azul e dos Namorados, Riveira Tamborlim, Jardim São Paulo, Jardim dos Lírios, Jardim Dona Rosa, São Vito, São Luiz, Santa Maria e Jardim Ipiranga.

Os serviços de limpeza, recolhimento de materiais e pintura de guias também foram feitos pelas equipes da Sosu nos bairros São José, Avenida Brasil, entre outros locais.