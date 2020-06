Nova Odessa confirma 4ª morte por coronavírus

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa recebeu nesta segunda-feira (8), do Instituto Adolfo Lutz, a confirmação da quarta morte decorrente de infecção pelo novo coronavírus. O paciente tinha 60 anos e foi o oitavo infectado em uma única família do Jardim Planalto. Além do óbito, o município registrou mais quatro casos de Covid-19 nesta segunda e agora contabiliza 51 pessoas infectadas em pouco mais de dois meses.

A quarta vítima fatal de coronavírus em Nova Odessa morreu no dia 25 de maio, após ser internada no AME (Ambulatório Médico de Especialidades), em Campinas. Na ocasião, a morte foi contabilizada como suspeita pela Vigilância Epidemiológica. Segundo a Secretaria de Saúde, ele tinha comorbidade (doenças preexistentes). Além dele, outras sete pessoas da famílias foram contaminadas: a esposa dele, de 64 anos; o filho, 23; o neto, 2; três mulheres, 52, 56 e 59 anos; e um homem, 52.

A Vigilância Epidemiológica também recebeu outros quatro resultados positivos nesta segunda-feira: uma mulher de 59 anos que mora no Jardim dos Ipês, um homem de 74 e uma mulher de 69 do Jardim Planalto e um homem de 42 anos que reside no condomínio Estância Hípica. No último sábado (6), a secretaria confirmou a terceira morte, de um homem de 69 anos que morava no Jardim Bela Vista.

O secretário de Saúde, Vanderlei Cocato, falou sobre a morte e outros casos durante pronunciamento transmitido pela página oficial da Prefeitura de Nova Odessa no Facebook. “Em menos de três meses, nós estamos anunciando o quarto óbito. É um número alto, proporcionalmente falando, se analisarmos a situação de outras cidades da Região Metropolitana de Campinas”, comentou Cocato.

Às vésperas do feriado prolongado de Corpus Christi, Vanderlei Cocato pediu a colaboração da população. “Só vamos conseguir conter a transmissão do novo coronavírus se tivermos a consciência de que não é hora de visita, de festa, de churrascos entre familiares e amigos. O momento é de isolamento social”, afirmou o secretário de Saúde.

Além dos 51 casos confirmados, incluindo quatro óbitos, Nova Odessa aguarda resultados de 14 exames, entre eles de uma morte suspeita. O município tem 18 pacientes curados, 47 negativados e 78 pessoas com gripe sendo acompanhadas por profissionais de saúde.

Mortes por Covid-19 confirmadas em Nova Odessa*

1ª morte | 28 de março – comerciante, 52 anos, morador do Monte das Oliveiras

2ª morte | 4 de maio – homem, 76, residia em casa de repouso na Vila Azenha

3ª morte | 5 de junho – homem, 69, Bela Vista

4ª morte | 25 de maio – homem, 60, Jardim Planalto

(*) Datas das mortes.