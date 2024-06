Juninho Dias solicita troca de placas de identificação de ruas em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento e uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a troca de placas de identificação em diversas ruas em Americana.

No requerimento, o parlamentar questiona o planejamento para efetuar as trocas, quais ruas são prioridade e em qual prazo os serviços devem acontecer. Já na indicação protocolada, Juninho pede urgência e ressalta a importância da sinalização adequada para a mobilidade urbana.

“Frequentemente estou andando por muitas ruas de Americana e as placas de identificação dos nomes estão apagadas, desgastadas ou muitas vezes nem existem. Parece algo banal, mas quando se procura um endereço as placas ajudam muito, principalmente quando se trata da população mais idosa que tem dificuldade com os aplicativos de GPS”, defende Juninho Dias.

O requerimento e a indicação foram aprovados pelos vereadores em Plenário e serão encaminhados à prefeitura para análise, resposta e atendimento.