Odir Demarchi assume interinamente a prefeitura de Americana enquanto Chico Sardelli se ausenta em viagem

Nesta segunda-feira, 19 de junho, o vice-prefeito Odir Demarchi assumiu interinamente a prefeitura de Americana por um período de 15 dias, sendo 9 dias úteis. O prefeito Chico Sardelli solicitou uma licença não remunerada a partir de hoje para realizar uma viagem.

A cerimônia de posse ocorreu pela manhã na Câmara Municipal, onde Odir assinou o termo de posse. Em suas palavras, o vice-prefeito afirmou: “Ficarei prefeito nesse breve período de 9 dias úteis, dando continuidade ao bom trabalho que Chico fez e faz. E com certeza, contarei com o apoio do grupo de Secretários da nossa gestão.”

Chico Sardelli também se pronunciou sobre sua ausência temporária em uma postagem, expressando: “Já já estou de volta, com as energias renovadas após alguns dias curtindo a família, para continuar nosso trabalho com muito amor e dedicação.”

Durante o período de interinidade, Odir Demarchi assume as responsabilidades e atribuições inerentes ao cargo de prefeito, mantendo o compromisso de dar sequência às ações e projetos em andamento, sempre em sintonia com a equipe de Secretários da administração municipal.

