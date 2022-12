Oferta Relâmpago nas Lojas Kacyumara: Toda a linha de Tapetes São Carlos com 50% de desconto nesta quarta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para quem está em busca de uma oportunidade para renovar os tapetes e preparar a casa para as festas, a rede de Lojas Kacyumara promove uma mega promoção relâmpago em toda a linha de tapetes São Carlos, que ocorre apenas nesta Quarta-Feira (14/12/2022).

Contando com um acervo de mais de 800 tapetes, são diversas opções de tamanhos e modelos para toda a casa com 50% de desconto.

O local possui estacionamento próprio e oferece parcelamento das compras em até 10x sem juros nos cartões.

Além disto, a rede também está com horário especial até as 22h00 em todas as lojas.

Confira o endereço mais próximo para realizar suas compras:

Americana:

Matriz

Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

Bonifácio

Rua José Bonifácio, 235, Centro

Carioba

Rua Carioba, 33, Centro

Araras:

Rua Marechal Deodoro, 832, Centro

Limeira:

Rua Tiradentes, 969, Centro

Santa Bárbara d’Oeste:

Rua Graça Martins, 4, Centro

Piracicaba:

Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas