Outlet de fábrica das Lojas Kacyumara começa hoje e oferece descontos de até 60% em setembro

Nos dias 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11 de Setembro as Lojas Kacyumara realizarão um grande outlet de fábrica no centro de distribuição da empresa, localizado em Americana. Os clientes poderão aproveitar descontos de até 60% em uma vasta gama de produtos, incluindo itens de cama, mesa, banho, decoração e moda. Esta é uma excelente oportunidade para renovar a casa com produtos de qualidade a preços acessíveis. O outlet acontece das 09h00 às 18h00.

Além das promoções, o evento contará com vários food trucks no local, proporcionando uma experiência de compras ainda mais agradável. Os visitantes poderão desfrutar de deliciosas opções enquanto conferem as ofertas especiais do outlet. A iniciativa promete atrair um grande público, oferecendo uma combinação perfeita de economia e lazer.

Os pagamentos poderão ser parcelados em até 10 vezes sem juros, tornando as compras ainda mais acessíveis para todos.

O evento acontecerá no Centro de Distribuição da empresa, localizado na Rua João Santarosa, 684, no bairro Jardim Helena, em Americana. As Lojas Kacyumara receberão os clientes de braços abertos no centro de distribuição para essa oportunidade imperdível de compra