Paciente aguarda há 14 dias por exame no Hospital Municipal

José Carlos da Silva, residente de Americana, está há 14 dias aguardando a realização de um exame de arteriografia no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O paciente deu entrada na unidade hospitalar apresentando quadro de aneurisma e a realização deste procedimento é essencial para verificar a presença de entupimentos ou dilatações na artéria aorta e seus ramos.

Segundo os familiares, a demora na realização do exame tem sido justificada pela necessidade de encaminhamento para outra cidade. A esposa do paciente, Genilda da Silva, expressou sua preocupação e descontentamento com a situação.

“Eles falam que está demorando porque não é em Americana e é em outra cidade”, disse Genilda. Ela relatou que os funcionários do hospital asseguram que estão acompanhando o caso de perto, mas a demora contínua tem gerado desconfiança na família.

Diante da gravidade do estado de saúde de José Carlos, a família teme que a espera pelo exame possa agravar ainda mais o quadro do paciente. A arteriografia é um procedimento minimamente invasivo e, quanto antes realizado, maiores são as chances de identificar a condição do paciente e iniciar o tratamento adequado.

A equipe de reportagem entrou em contato com a secretaria de Saúde de Americana por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura, buscando esclarecimentos sobre a situação de José Carlos. No entanto, até o momento da publicação desta matéria, não houve um posicionamento oficial por parte da secretaria.