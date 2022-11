Parque Ecológico de Americana recebe novos animais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Parque Ecológico Municipal “Eng. Cid Almeida Franco” recebeu 24 novos habitantes. Algumas espécies já estão em exposição aos visitantes e outras estão em fase de adaptação.

O Parque recebeu do Zoo de Paulínia as seguintes espécie de aves: Ararajuba (1 fêmea), Arara-piranga (1 macho), Cisne negro (3 machos, 3 fêmeas e 4 filhotes), Pavão Arlequim (2 casais), Pavão Branco (1 macho), Pavão Ouro Negro (2 fêmeas), Ganso Canadense (1 casal) e Grou-coroado (1 casal). Da Ong “Mata Ciliar”, de Jundiaí, recebeu uma fêmea de Lobo-guará.

Para a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, a vinda dos novos habitantes ao Parque será muito importante para a preservação das espécies. “A equipe do Parque é bastante eficiente nos trabalhos, visando a manutenção do espaço, tratamento e cuidados com os animais. O trabalho de reprodução é fundamental para a preservação das espécies”, disse Marcia.

O diretor do Parque Ecológico, João Carlos Tancredi, explicou a importância da vinda dos animais. “O Parque já possui alguns animais que vieram, mas são importantes para melhorar as espécies no local, como a parte de reprodução. Também são oportunidades que as pessoas terão para conhecer uma nova espécie. Já temos um Lobo-guará que fará par com a fêmea que chegou, um trabalho importante para a reprodução da espécie”, disse Tancredi.

O Parque Ecológico de Americana fica na Avenida Brasil, 2.525, no Jardim Ipiranga. Funciona de quarta a domingo, das 8h às 16h. Os ingressos custam R$4 para pessoas de 12 a 59 anos, e R$2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia. Não pagam ingresso menores de 5 anos, maiores de 60 e pessoas com deficiência.

Todos os meses, durante um final de semana, a entrada é franca para moradores de Americana. As próximas datas com entrada gratuita são os dias 26 e 27 de novembro e 17 e 18 de dezembro.

É preciso apresentar um comprovante de endereço recente no próprio nome juntamente com um documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Registro de Ordem ou Conselhos).

Nos casos de menores de 18 anos ou dependentes, é essencial apresentar um comprovante e um documento oficial com foto que mostre o grau de parentesco com o titular da conta.