Passeio de moto de Bolsonaro custou mais de meio milhão de reais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O passeio de moto promovido pelo presidente Jair Bolsonaro e seu apoiadores, neste domingo (23), no Rio de Janeiro, custou cerca de R$ 485 mil reais apenas para a Polícia Militar do Rio. A estimativa foi divulgada pela CNN Brasil. O passeio contou com mil policiais militares, o que equivale a um batalhão de grande porte do estado.