PAT disponibiliza 500 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 500 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo estão sendo realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura. É importante que o candidato mantenha sempre seu cadastro atualizado.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

– Ajudante de limpeza: 2

– Ajudante de pedreiro: 3

– Ajudante de Serralheiro: 1

– Ajudante geral: 11

– Almoxarife: 2

– Analista de Departamento Pessoal: 1

– Armador: 30

– Assistente administrativo: 1

– Assistente Administrativo de Engenharia Civil: 1

– Assistente Comercial: 1

– Assistente de compras: 10

– Assistente de Crédito e Cobrança: 1

– Atendente de Balcão: 1

– Atendente de lanchonete: 1

– Atendente de Padaria: 1

– Atendente de Stand de Vendas: 5

– Auxiliar Administrativo: 2

– Auxiliar de Almoxarifado: 2

– Auxiliar de almoxarife: 1

– Auxiliar de cartonagem: 1

– Auxiliar de Confeitaria: 1

– Auxiliar de cozinha: 2

– Auxiliar de Escritório: 1

– Auxiliar de expedição: 30

– Auxiliar de Ferramentaria: 1

– Auxiliar de Limpeza: 8

– Auxiliar de Manutenção – Poços Artesianos: 1

– Auxiliar de produção – molduras: 2

– Auxiliar de Produção – Ramo Alimentício: 1

– Auxiliar de Recrutamento e Seleção: 1

– Auxiliar de Serviços Gerais: 2

– Auxiliar de vendas: 2

– Auxiliar Técnico: 1

– Auxiliar Técnico de Engenharia: 1

– Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho: 1

– Bombeiro: 1

– Bombeiro Hidráulico: 50

– Conferente de Recebimento: 1

– Consultor: 4

– Consultor Comercial: 1

– Controlador de Manutenção: 1

– Copeiro: 2

– Costureira de enxovais: 5

– Cozinheiro: 1

– Cuidador de Idosos: 60

– Designer gráfico: 1

– Eletricista – curso NR10: 1

– Eletricista Montador – curso NR 10 NR 35: 4

– Empregada Doméstica: 2

– Engenheiro Civil: 1

– Engrupador – Tecelagem: 1

– Estágio de Recursos Humanos: 1

– Estágio na Área de Administração: 1

– Faxineiro: 1

– Fiscal de Rua: 1

– Frentista: 1

– Fresador: 1

– Gerente Administrativo: 10

– Inspetor de qualidade: 1

– Instalador de Aquecedor Solar: 2

– Líder de Manutenção: 1

– Líder Pátio – Segurança do Trabalho: 10

– Limpador de piscinas: 1

– Manobrista: 2

– Mecânico de Diesel: 1

– Mecânico de Empilhadeira: 1

– Mecânico de Manutenção: 1

– Mecânico de Som Automotivo e instalações: 1

– Moldador: 1

– Montador – Instalador de Toldos: 1

– Operador de caixa: 3

– Operador de Disposição de Resíduos: 2

– Operador de Empilhadeira: 3

– Operador de Escavadeira: 2

– Operador de injetora: 4

– Operador de Máquina e Tinturaria: 1

– Operador de trator esteira: 1

– Orçamentista – Construção Civil: 1

– Pasteleiro: 2

– Pedreiro: 74

– Pintor Predial e Peças Metálicas: 2

– Porteiro: 4

– Projetista de Móveis: 1

– Promotor de Vendas: 1

– Rebobinador de Motor: 1

– Repositor: 4

– Selecionador de material reciclável – separação: 5

– Servente de obras: 50

– Serviços Gerais: 6

– Soldador: 10

– Tecelão: 2

– Técnico analista de pcp: 1

– Técnico de Lubrificações: 4

– Técnico em telecomunicações: 1

– Urdidor: 1

– Vendedor interno: 2

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

– Repositor: 2