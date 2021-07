PAT disponibiliza 65 vagas de emprego

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana tem 65 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat ; em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e o encaminhamento do currículo estão sendo realizados exclusivamente por meio do site da Prefeitura. É importante que os que já são cadastrados mantenham as informações atualizadas.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

– Ajudante de Serralheiro: 1

– Ajudante Geral: 2;

– Ajudante Geral para Construção Civil: 3

– Analista de E-Commerce: 1

– Auxiliar Administrativo: 1

– Auxiliar de Cozinha: 1

– Auxiliar Técnico de Elétrica: 1

– Eletricista: 4;

– Eletricista de Manutenção: 1

– Encanador: 3

– Encarregado de Equipe de Limpeza: 1

– Ferramenteiro: 1

– Fiscal de Caixa: 1

– Instalador de Esquadrias de Alumínio: 1

– Laminador Gráfico: 1

– Marceneiro: 1

– Montador de painéis e estruturas metálicas: 1

– Motorista de Ônibus ou micro – ônibus: 1

– Operador de Caminhão fora de estrada: 1

– Operador de Dobra CNC: 1

– Operador de Expedição: 20

– Operador de Oxicorte: 1

– Operador de Turbo: 1

– Orçamento Industrial: 1

– Pedreiro: 6

– Recepcionista: 1

– Serralheiro: 2

– Soldador: 4

– Tratorista: 1