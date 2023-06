Petrobras anuncia redução no preço da gasolina em 5,3%, ou R$ 0,14 por litro, na refinarias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Petrobras informou nesta sexta-feira, 30, que vai reduzir em 5,3% o preço da gasolina nas suas refinarias a partir do sábado, 1º de julho. O preço para as distribuidoras passa a ser de R$ 2,52 por litro, ou menos R$ 0,14 por litro em relação ao preço anterior.

A última queda do combustível foi realizada no dia 15 de junho (-4,66%). A redução acontece dois dias depois da volta da cobrança de impostos federais sobre o combustível.

A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) havia alertado na semana passada que se nada fosse feito, o repasse de 100% do custo fiscal das distribuidoras para a revenda poderia significar o aumento de R$ 0,33 por litro para a gasolina.

No dia 16 de junho, a Petrobras reduziu o valor da gasolina em 4,3%, para compensar a volta da cobrança do ICMS. Um mês antes, a estatal anunciou queda de 12,6% para o combustível.

Os preços internos vêm sendo ajudados pela cotação do petróleo, que vem encontrando resistência para voltar ao patamar de US$ 80 o barril e tem sido negociado em torno dos US$ 75 o barril.

“Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 1,84 a cada litro vendido na bomba”, informou a estatal.

Segundo a companhia, a redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional.