PL vai apostar em locutora popular para vereadora

O Partido Liberal (PL) em Americana anunciou a pré-candidatura de Priscila Melo, conhecida como locutora, para o cargo de vereadora nas eleições de outubro. Priscila é uma das escolhidas para compor a fatia feminina da chapa.

Em uma declaração nas redes sociais, Priscila expressou sua gratidão e alegria pela oportunidade. “Anuncio com alegria minha pré-candidatura a vereadora de Americana! Agradeço ao PL por este convite especial”, afirmou.

A foto compartilhada em suas redes sociais mostra Priscila ao lado do prefeito Chico Sardelli e do presidente municipal do partido, Franco Sardelli.

Reconhecida por sua atuação no rádio e na TV, Priscila tem uma história de dedicação às causas sociais. “Minha ideia é fazer mais do que já consigo fazer como cidadã. Quero ser uma incentivadora de mulheres”, declarou a pré-candidata.

A confirmação oficial da chapa deve acontecer no dia 4 de agosto, data da convenção municipal.