Polícia Federal prende homem que armazenava pornografia infantil em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Federal deu cumprimento na quinta-feira(13) a mais dois Mandados de Busca e Apreensão, para combater a prática de armazenamento e distribuição de imagens pornográficas envolvendo crianças e/ou adolescentes. As medidas foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Americana.

As investigações tiveram início a partir da identificação de suspeito que estava baixando e compartilhando arquivos contendo material pedopornográfico, no período de julho de 2020 a fevereiro de 2021. Ele compartilhou arquivos do gênero a partir de terminal localizado em Americana.

Com todas as cautelas devidas em razão da pandemia, foram cumpridos Mandados, em Santa Bárbara d´Oeste e em Americana, com acompanhamento do Conselho Tutelar, em razão do suspeito possuir filhos menores.

Diante do armazenamento dos arquivos, o investigado, de 38 anos, foi preso em flagrante. Ele responderá pelo crime previsto no artigo 241-B da Lei 8069/90 e, se condenado, poderá cumprir pena que varia de 01 a 04 anos de reclusão.