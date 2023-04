Polícia prende homem que estuprou a própria mãe, idosa e hospitalizada

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Civil do DF, nessa segunda-feira (17), por intermédio da 10ª DP – Lago Sul, realizou a Operação Édipo, que resultou na prisão de um homem, de 36 anos, pela prática do crime de estupro de vulnerável, dano qualificado, desacato e resistência.

Policiais da 10ª DP, após denúncia anônima, de que o homem estaria abusando sexualmente da mãe dele, uma idosa de 78 anos, com demência e diversos problemas de saúde, que estava hospitalizada em um hospital do DF, confirmou a veracidade dos fatos e realizou a prisão em flagrante do acusado. Ele foi localizado na residência dele na Asa Norte/DF.



O autor resistiu à prisão, tentou agredir os policiais, desacatou a equipe e danificou a porta da viatura com um chute.

Após as providências legais, o homem foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia. Ante à gravidade dos fatos, o delegado que presidiu o flagrante representou pela conversão da prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva.

