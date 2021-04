Policiais do batalhão de Americana são presos com drogas no Mato Grosso do Sul

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dois policiais militares do19° Batalhão de Polícia Militar do interior, com sede em Americana, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal, na tarde desta quinta-feira(8), em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

Rafael Rodrigues Soares de Moraes e Leandro Everson Balverde estavam em um veículo Chevrolet Tracker na rodovia BR 163, no trecho que liga Caarapó a Dourados. No carro havia 106 kilos de maconha e 1kg de cocaína.

De acordo com o registro policial, os dois cabos da PM confirmaram que compraram a droga na cidade Pedro Juan Caballero, no Paraguai e que trariam os produtos para serem vendidos em Americana.

Os dois foram presos por tráfico internacional de drogas e foram encaminhados para a sede a Polícia Federal, em Dourados.