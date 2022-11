Posse de Lula terá show de Pabllo Vittar; 20 artistas estão confirmados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Aa cantora Pabllo Vittar foi confirmada como uma das artistas que se apresentarão na posse do presidente eleito Luiz Inácio lula da Silva (PT).

De acordo com futura primeira-dama, Janja da Silva, mais de 20 atrações estão confirmadas no evento que ocorrerá no dia 1º de janeiro em Brasília.

Entre os confirmados estão: Pabllo Vittar, BaianaSystem, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Chico César, Teresa Cristina, Maria Rita e Valesca Popozuda.

Os cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ludmilla e Emicida também foram convidados mas ainda não confirmaram presença.