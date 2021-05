Prefeito assina contrato para reforma da UBS Mathiensen

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A prefeitura de Americana assinou na quinta-feira (13), o contrato com a construtora Engemax, para a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Vila Mathiensen. O valor do empreendimento será de R$ 189.831,76, oriundos de uma emenda parlamentar de 2020, no valor de R$ 200 mil, do deputado estadual, Cauê Macris. O prazo para a conclusão da obra é de 120 dias a contar da emissão da ordem de serviço e a prefeitura não precisará complementar o valor de contrapartida, visto que o processo licitatório resultou em um custo abaixo do valor da emenda.

“Com certeza esta é uma obra que trará grandes benefícios para o serviço prestado no nosso município. Agradeço ao deputado pela emenda que, com certeza, fará a diferença para a saúde do nosso município”, disse o prefeito, Chico Sardelli.

A reforma vai contemplar a substituição do telhado mais antigo, de aproximadamente 165 m², por telhas metálicas com a construção de platibanda (moldura de alvenaria); no telhado mais recente será feita a revisão do sistema de calhas; serão trocadas algumas portas que estão danificadas, assim como os reservatórios de água; instalação de piso cerâmico na área de serviço; reformulação da farmácia com instalação de balcão de atendimento voltado para a Rua das Alfazemas; pintura geral interna e externa e das esquadrias, além da instalação de uma cobertura, em policarbonato, na entrada principal do prédio.

A equipe técnica da Saúde vai discutir com a construtora sobre a possibilidade de ajustar as atividades de acordo com o cronograma de execução da obra, evitando ao máximo causar transtornos aos usuários.