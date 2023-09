prefeito chico inaugura centro de treinamento nesta quinta feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli inaugura o Centro de Treinamento de Judô de Americana nesta quinta-feira (14), às 19h, na Praça de Esportes Rubens Oscar Guelli, no São Vito. O novo equipamento faz parte de uma série de construções e reformas em espaços esportivos do município.

Localizado em um terreno de 759,35 m², com área de construção de 229,85 m², o prédio conta com acessibilidade e recebeu estrutura em alvenaria, cobertura com estrutura metálica, calhas, alambrados, revestimento de teto e paredes nos banheiros, colocação de pisos, instalações elétricas e hidráulicas, pintura interna e externa e identificação visual.

“Este Centro de Treinamento será importantíssimo para evoluirmos cada dia mais no esporte e atrairmos novos praticantes para a modalidade. Uma estrutura nova e de qualidade para os atletas de Americana. Tenho certeza que farão um ótimo uso deste espaço”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

“Nossa cidade está avançando em todas as áreas, e no esporte não é diferente. É muito gratificante ver tudo pronto e poder entregar este equipamento para a nossa população, buscando incentivar a prática de exercícios físicos”, diz o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Estou muito contente com o olhar dessa Administração para o esporte americanense. Além das reformas e manutenções, também estamos recuperando as praças esportivas e entregando um novo local de treinamento para os judocas. Investir no esporte é oferecer lazer, saúde e entretenimento”, completa o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A obra foi executada pela construtora Engmax por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Esportes, intermediado pelo então deputado estadual Cauê Macris, a pedido do vereador Thiago Brochi.

O valor da construção é de R$ 488.782,84, com repasse estadual de R$ 250 mil, e contrapartida da prefeitura de R$ 238.782,84. A tramitação dos documentos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.