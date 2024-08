Prefeito Chico Sardelli é aclamado candidato à reeleição em Americana com apoio de seis partidos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O PL de Americana formalizou a candidatura do prefeito Chico Sardelli à reeleição nas eleições municipais deste ano, tendo como companheiro de chapa o vice-prefeito Odir Demarchi, do PSD. A confirmação ocorreu durante convenção realizada na manhã deste domingo (4), no escritório político de Chico, no Jardim São Paulo. A coligação “Experiência que deu certo”, que inclui ainda os partidos PRD, Podemos, DC e Agir, terá 120 candidatos a vereador.

“Temos a satisfação de olhar para esses últimos três anos e meio e ver que conseguimos fazer muito pela cidade desde o início da nossa gestão, ao mesmo tempo que também é muito claro que Americana demanda a continuidade desse trabalho. Agradeço a confiança do PL por receber tão bem a vontade que demonstramos por uma nova candidatura e de todos os partidos que estão com a gente unidos nesse propósito”, disse Chico.

Odir Demarchi celebrou a continuidade da parceria com Chico. “Mostramos na prática como uma gestão bem alinhada, na base de muita dedicação, sensibilidade e diálogo com as pessoas, pode mudar os rumos de uma cidade. Americana tem se reerguido e queremos continuar a ser parte desse processo”, disse o vice-prefeito.

Apoiador da recondução do prefeito de Americana ao cargo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), gravou uma mensagem exibida durante a convenção, na qual lembrou as visitas frequentes ao município e o sucesso da parceria com Chico. “Chico, parabéns pela dedicação, pelo esforço, pelo empenho em trazer os recursos para as pessoas e fazer a diferença. Temos tido a oportunidade de trabalhar em várias frentes e esse trabalho merece ter continuidade. Pode ter certeza que você vai contar com o Governo do Estado de São Paulo para levar política pública de qualidade em todas as áreas da sua administração. Tenho certeza que vai ser uma caminhada vitoriosa”, exaltou Tarcísio.

Presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual André do Prado (PL) chamou a atenção para a importância da continuidade de Chico à frente da Administração Municipal. “O Chico foi um excelente prefeito, enfrentou enormes desafios e conquistou muita coisa. Recursos na questão habitacional, na infraestrutura, saneamento, educação e principalmente na saúde, e sabemos que vamos fazer muito mais ainda por Americana. Por isso, vamos à luta! Vamos reeleger Chico Sardelli para a Prefeitura de Americana ao lado do Odir”, convocou André.

O secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, definiu a gestão de Chico como de excelência. “Você deu a resposta que Americana precisava, encontrou solução para vários problemas. Agora serão mais quatro anos com muita realização e excelentes resultados para a cidade. Você, Chico, tendo o Odir como vice, vai continuar levando Americana ao rumo certo, caminhando a passos largos para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na cidade. Nessa parceria com o governador Tarcísio e todo o Governo do Estado você faz a diferença”, enfatizou Kassab.

Para o presidente do diretório municipal do PL, Franco Ravera Sardelli, a candidatura de Chico à reeleição é parte fundamental da consolidação do partido na região. “O Partido Liberal vive um momento grandioso, de protagonismo nacional, e está atento a cada movimento regional que possa somar talentos à sigla. O prefeito Chico tem uma trajetória que é referência de credibilidade e competência na gestão. A reeleição dele é estratégica para os planos do PL e certamente contará com todo apoio do partido”, destacou Franco.

Aos 68 anos, Chico Sardelli está em seu primeiro mandato como prefeito de Americana. Antes de ser eleito para o cargo em 2020, com 40.014 votos, exerceu três mandatos como deputado estadual e foi deputado federal por duas vezes. Além da presença na vida política, também construiu sua trajetória em Americana como empresário e foi presidente do Rio Branco Esporte Clube e da Liga Americanense de Futebol de Salão.