Prefeito entrega oficialmente nova sede do Fundo de Solidariedade

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice-prefeito, Odir Demarchi, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, inauguraram oficialmente na manhã de sexta-feira (10) a nova sede do Fundo de Solidariedade, na Rua das Poncianas, 930-B, no bairro Jardim Glória. A mudança para o prédio próprio vai proporcionar anualmente uma economia de R$ 80 mil em aluguéis.

“Muita emoção em estar aqui hoje entregando este espaço ao Fundo Social de Solidariedade, que tem um papel importantíssimo na cidade, principalmente voltado às famílias que mais precisam. É gratificante ver uma construção como essa sendo entregue, pois está à altura do que a população merece. É um lugar amplo, com uma aura gostosa e comodidade para acolher bem quem procura o serviço do Fundo Social de Solidariedade. Nosso trabalho continua se Deus quiser”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Pensamos na busca de um local mais adequado desde o final de janeiro, visando melhorar as condições de trabalho dos funcionários e o atendimento à população. Foram nove meses de muito trabalho e recebemos a colaboração de muitas pessoas. Agradeço à equipe do Fundo Social, um time de pessoas mais que especiais, e aos secretários e parceiros neste projeto. Agradeço pelo incentivo do meu companheiro de vida, Chico Sardelli. Ao Odir, sempre ao lado do Chico. E ao meu filho Franco”, disse Lionela.

Presidente da Câmara Municipal, Thiago Martins ressaltou a união e parabenizou a todos pelo resultado do trabalho. “A união é fundamental para o desenvolvimento e sucesso do trabalho. Está fazendo muito a diferença a união nesta gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. Quem ganha é a cidade, as novas gerações. Isso nos alegra muito”.

“Lionela teve a determinação e lutou para conquistar um novo espaço. Parceiros contribuíram para que essa inauguração fosse possível. Vamos economizar o valor estimado de R$ 80 mil de aluguéis por ano”, disse o prefeito.

A reforma do novo prédio foi viabilizada com a doação de materiais encaminhados ao Fundo Social por colaboradores dos projetos sociais do órgão e com o apoio das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), de Meio Ambiente, de Educação, de Planejamento e de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU), com doações das empresas AVT Empreendimentos Imobiliários, Construtora Mineralli, Coberaço, Dado Tintas, Engep, EMS, Promove Administradora, Holding Sardelli Investimentos e Umicore.

Estiveram presentes o chefe de Gabinete, Franco Ravera Sardelli; a secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva; Negócios Jurídicos, Diego de Barros Guidolin; Educação, Vinicius Ghizini; Planejamento, Angelo Sergio Marton; o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, a secretária interina de Cultura e Turismo, Márcia Gonzaga e os vereadores Thiago Martins, presidente da Câmara, Thiago Brochi, Pastor Miguel, Leonora do Postinho, Silvio Dourado e Fernando da Farmácia, entre outros apoiadores e convidados.