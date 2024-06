Prefeito Rafael Piovezan anuncia UTI Pediátrica e novos investimentos no Hospital Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta segunda-feira (24) a implantação da UTI Pediátrica no Município. Com investimento de mais de R$ 2 milhões em recursos próprios do Município, os 10 leitos de UTI serão implantados em uma área de 366 m² no Hospital Santa Bárbara | Santa Casa de Misericórdia.

Detalhes do projeto foram apresentados em coletiva de imprensa realizada no Centro de Estudos e Cultura Ambiental, contando com a presença de autoridades do Município e representantes da Santa Casa. O projeto para a implantação da UTI Pediátrica já foi, inclusive, protocolado junto à Vigilância Sanitária, seguindo os parâmetros da legislação vigente.

“Hoje, uma notícia importantíssima para a saúde pública de Santa Bárbara do Oeste, iniciamos a semana tratando da criação de 10 leitos de UTI pediátricos no Hospital Santa Bárbara. Ao longo desse tempo a gente vem se preparando com a questão financeira e a contratação profissional para executar esses projetos e estudar qual o espaço adequado para construir esta ala no hospital. Através desse planejamento, ao longo desses meses, tudo isso possibilitou que nós tivéssemos os tão sonhados leitos de UTI pediátricos na nossa cidade. É importante dizer que todo o projeto de implantação, que inclui as obras, deve ser concluído em um prazo de 12 meses”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

“Já estamos articulando junto ao Governo do Estado e ao Governo Federal para que nos apoie nesse trabalho. Esses leitos vão atender os barbarenses, além aqueles que moram na região metropolitana e precisarem desse atendimento. A cidade evoluiu, cresceu e a gente vem acompanhando através de novas estruturas e de um trabalho sério com relação à saúde pública, no atendimento, na entrega de exames, na entrega de espaços que conseguem atender mais. Somente através dessa preparação, dessa base que a gente fez, da atenção básica, da atenção especializada, da atenção de urgência e emergência, da criação de espaços, que a gente consegue hoje dar esse passo fundamental, histórico para Santa Bárbara do Oeste, que é iniciar todas as tratativas, todo o procedimento para a implantação desses leitos de UTI pediátricos”, completou.

Novos investimentos e projetos no Hospital

Além da implantação da UTI Pediátrica, o prefeito Rafael Piovezan apresentou uma série de melhorias na estrutura e equipamentos do Hospital Santa Bárbara. Em investimento de mais de R$ 2,2 milhões, entre recursos próprios do Município e oriundos de emendas parlamentares, a unidade passa a contar com novas mesas e focos cirúrgicos nas quatro salas do Centro Cirúrgico, 21 novas camas e colchões na UTI Adulta, 18 novas camas e colchões na ala de enfermaria, 18 novos suportes de soro, 15 novas mesas de cabeceira, sete novas macas para transporte de pacientes, além de nova pintura no Centro Cirúrgico e na fachada do prédio.

Paralelo a isso estão em andamento os trâmites para a implantação de uma usina de oxigênio no Hospital, o que garantirá a sustentabilidade do hospital com a geração própria do gás. O projeto tem custo estimado de R$ 2,7 milhões e os recursos serão captados junto ao Fundo Municipal do Idoso, gerido pelo Conselho Municipal do Idoso e constituído pela Lei Municipal nº 3286/2011.