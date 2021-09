Prefeito Rafael Piovezan assina contrato para construção da nova represa de Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, assinou nesta quinta-feira (16) o contrato para a construção da nova represa do Município. A obra ampliará a reservação total de água bruta nos mananciais – represas Areia Branca, São Luiz e de Cillo – para mais de 12 bilhões de litros, o que garante abastecimento por mais 50 anos na cidade.

A nova represa garantirá maior estabilidade hídrica no município, com um aumento de quase 100% do volume de água que suporta a represa de Cillo (Parque das Águas). Neste local a obra compreenderá o alteamento da barragem e nova estrutura hidráulica em uma primeira etapa. Na segunda etapa, após implantação do novo barramento, testes e exigências legais cumpridas, ocorrerá a elevação do nível de água, com a formação do novo lago.

O ato da assinatura contou também com a presença do diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Laerson Andia Junior, além dos representantes do Consórcio Santa Bárbara, responsável pela obra, Ramon Lucas Rodrigues e Luís Carlos Araújo Dias. Para a construção da represa serão investidos R$ 12 milhões em recursos próprios do Município – recursos que já estão em caixa. O projeto a ser executado atende todas as normas de segurança de barragem e vai auxiliar na contenção de enchentes na área urbana em um evento crítico, com períodos de chuvas intensas.

“É resultado de um sonho, que iniciamos lá atrás, quando eu e o então prefeito Denis Andia realizamos várias reuniões para que chegássemos ao momento que vivemos hoje, o de investir na construção de uma nova represa. No momento em que todo o Brasil vive uma sensação de apreensão em relação ao abastecimento hídrico, Santa Bárbara apresenta um grande avanço. E nós, gestores públicos, vamos fazendo aquilo que mais sabemos fazer: trabalhar e cuidar da nossa gente. Graças a Deus, com muito esforço, pensamos e construímos o futuro de Santa Bárbara d’Oeste”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.