Prefeitura conclui sinalização viária na Avenida Campos do Jordão

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário, concluiu a sinalização viária da Avenida Campos do Jordão, no Parque Novo Mundo, que foi recapeada recentemente nos dois sentidos.

Todas as sinalizações de solo, lombadas, faixas de pedestres, faixas seccionadas e contínuas foram executadas. Além disso, também serão pintadas as guias e sarjetas.

“Esse é um trabalho em conjunto com a Secretaria de Obras, que está recapeando inúmeras vias da cidade. É asfalto e pintura nova, que vão gerar mais segurança aos motoristas e pedestres”, afirmou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Além da Avenida Campos do Jordão, mais nove vias serão recapeadas no bairro como parte de um pacote de 49 ruas e avenidas que receberão melhorias com recursos próprios do município, que totalizam um investimento de R$ 26.662.387,73.

Neste pacote, a Prefeitura vai revitalizar 232 mil m² de ruas e avenidas localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro.