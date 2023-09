Prefeitura confirma que Avenida Affonso Pansan não voltará a ter dois sentidos

Foto: Will Moreira

A Prefeitura de Americana anunciou oficialmente que a Avenida Affonso Pansan não retornará à configuração de dois sentidos, como era anteriormente. Essa decisão está em consonância com as recentes alterações na região do portal de entrada da cidade.

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, o trecho compreendido entre a Avenida Paschoal Ardito e o Atacadão permanecerá com o sentido exclusivo em direção ao bairro, sem a reintrodução do sentido contrário. Tal medida visa otimizar o fluxo de tráfego e atender às necessidades atuais da região.

Motoristas que desejarem acessar a área conhecida como ‘três pistas’ serão direcionados a utilizar a Avenida Paschoal Ardito como via de entrada e, em seguida, deverão fazer o acesso à Rua Santa Amélia, como parte da nova rota estabelecida.