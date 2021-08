Prefeitura entrega apartamentos em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou na manhã deste sábado (14) as chaves do empreendimento Torres de Americana, com 136 unidades habitacionais, sendo 91 delas subsidiadas pelo Governo Federal por meio do programa Casa Verde e Amarela.

O programa permitiu prioridade aos moradores com até seis salários mínimos que fazem parte da lista habitacional do município com subsídio municipal, estadual e federal.

“Estou muito feliz de ver realizado o sonho do primeiro imóvel e a gente participando dessa alegria junto de vocês. É uma parceria que começou na administração Omar Najar e que foi concluída na nossa gestão. Não fazemos mais do que a nossa obrigação, e vamos continuar fazendo”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Eu sei o quanto foi difícil conseguir minha primeira casa, quando mudei estava igual esse aqui sem piso”, disse o secretário de Habitação, Luiz Cezaretto.

“A emoção quando a gente entra na casa da gente não tem preço, é muito bom. A gente sabe o quanto tem que trabalhar para conseguir. Esse é o momento de vocês”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.