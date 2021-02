Prefeitura executa rede de galeria para conter enchentes no Cariobinha

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana vai executar as obras para a substituição de redes de galerias de águas pluviais na Rua São Bento, no bairro Cariobinha. As tubulações de concreto já estão na via para o início dos trabalhos nos próximos dias.

“O objetivo é conter enchentes naquela região com a troca de tubulações com diâmetros maiores para suportar a vazão e melhorar o escoamento das águas de chuva”, segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A troca de tubulação já foi executada no trecho da Rua São Joaquim, entre as Ruas São Lucas e São Thiago; na Rua São Thiago, entre as Ruas São Bento e São Simão.

Ainda serão executadas obras na Rua São Thiago, entre a São Joaquim e São Bento; Rua São Benedito, entre as Ruas São Bento e São Simão; Rua São Bento, entre as Ruas São Sebastião e São Thiago; Rua São Simão, trecho entre as Ruas São Sebastião e São Benedito.

De acordo com o contrato entre a prefeitura e a empresa Maria Santa, além da troca de tubulação, serão executados a recomposição de solo e do pavimento, e construção de novas bocas de lobo.

O trabalho, que teve início em agosto de 2020, deverá ser concluído em 4 meses, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana. O investimento é de R$ 1.847.229,35, recursos do Fundo Municipal de Trânsito.