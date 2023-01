Prefeitura inicia obras de novo estacionamento do Mercado Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana iniciou, nesta terça-feira (10), a reforma do terminal de ônibus localizado no início da Avenida Doutor Antônio Lobo, que será transformado em um novo espaço de estacionamento do Mercado Municipal. Os comerciantes do local reivindicavam um local maior para atender os clientes, e o terminal se mostrou uma solução viável para resolver essa questão.

No local, permanecerá em funcionamento apenas um ponto de parada do transporte metropolitano, mas o restante do terreno, que possui cerca de 450 metros quadrados, será transformado em estacionamento.

Os trabalhos estão sendo realizados pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. A previsão é de que a remodelação esteja concluída em 30 dias e irá disponibilizar mais 50 vagas de estacionamento.

O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi vistoriaram o início da reforma, ao lado dos secretários de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“É uma obra importante para facilitar o acesso das pessoas ao Mercado, que será reformado em breve, e também ao comércio do Centro. O desenvolvimento econômico sempre foi uma de nossas prioridades”, destacou o prefeito Chico.

“Estamos muito felizes com essa mudança. Agora teremos o novo estacionamento, e em breve iniciaremos a reforma estrutural do local”, disse Odir.

Em julho do ano passado, o prefeito Chico Sardelli assinou um termo de devolução daquela área, que estava sob responsabilidade da Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU) e voltou a ser de responsabilidade da Prefeitura de Americana.