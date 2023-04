Prefeitura inicia recapeamento da Rua das Paineiras nesta sexta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana inicia, nesta sexta-feira (28), a fresagem do pavimento para a aplicação da massa asfáltica na Rua das Paineiras, no Jardim São Paulo. É a última etapa do recapeamento no bairro, e a previsão de execução é de cinco dias.

A fresagem de pavimento tem como finalidade a remoção de áreas com remendos em mau estado, de irregularidades na via e com grande concentração de trincas e de outros defeitos. Esse processo deixa a via nivelada e em bom estado para a aplicação do asfalto.



“Estamos finalizando mais uma etapa deste trabalho de pavimentação e recapeamento de diversas ruas de Americana. Com a obra na Rua das Paineiras, o recape no Jardim São Paulo está concluído. E as melhorias continuam em outros pontos da cidade, como meta do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O trabalho terá início no cruzamento com a Rua dos Pinheiros. Para não prejudicar o tráfego do local, a Unidade de Transportes de Sistema Viário (Utransv) realizará o fechamento da via por partes, interditando apenas dois quarteirões em cada etapa do recape.

São investidos R$ 4.117.841,15 na recuperação das vias, recursos provenientes da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O serviço está sendo executado pela CEL Engenharia, vencedora do processo licitatório.

Vias finalizadas:

– Rua Fonte da Saudade (Entre a Avenida Florindo Cibin e Ruas dos Salgueiros)

– Rua dos Bambus (Entre Avenida Florindo Cibin e Rua dos Salgueiros)

– Rua das Acácias (Entre Avenida Florindo Cibin e Rua dos Salgueiros)

– Rua das Figueiras (Entre Avenida Florindo Cibin e Rua dos Salgueiros)

– Rua das Palmeiras (Entre Avenida Cillos e Avenida Brasil)

– Rua dos Ipês (Entre Avenida Cillos e Rua dos Coqueiros)

– Rua dos Jacarandás (Entre Avenida Cillos e Rua dos Coqueiros)

– Rua dos Salgueiros (Entre Rua Fonte da Saudade e Avenida Cillos)

